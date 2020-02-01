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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’daki depremde hasar gören binaların yıkımına başlandı Haberi

İstanbul’daki depremde hasar gören binaların yıkımına başlandı Haberi

Yıkım Çalışmalarından Görüntü

Deprem Hasar Tespit Allah Kullar Trol 

-Ev sahibi röp.
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri'de 4 ay önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Bağcılar’daki 240 daireden oluşan blokların yıkımına başlandı. Riskli yapı olduğu gerekçesiyle binalardan tahliye edilen vatandaşlara kira desteği verildiği öğrenildi. Silivri açıklarında 26 Eylül 2019’da meydana gelen depremin hemen ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında okulların da aralarında bulunduğu 320 binada hasar tespit edilmişti. Yapılan tespitler sonucunda binalar boşaltılmıştı. Bugün ise Bağcılar Fatih Mahallesi’nde hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltılan 240 daireden oluşan blokların yıkımına başlandı. Sabahın erken saatlerinde Bağcılar’da hasar tespiti sonrasında boşaltılan binaların olduğu alana gelen iş makineleri yıkım çalışması başlattı. Çalışmaların birkaç gün içerisinde tamamlanacağı ifade edilirken, evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlara kira yardımı yapıldığı öğrenildi. “Riskli olduğu için binalarımızı yıkıyorlar” Riskli yapı olduğu için evlerinin karar sonucu yıkıldığını ifade eden Salim İpek, “Riskli bina olduğu için, depremde yıkılma ihtimali yüksek olduğu için binamızı yıkma kararı aldılar. Binanın kolanları patlamıştı. Geldiler, kontrol ettiler. Riskli gördükleri için de yıkma kararı aldılar. Şimdi de binalarımızı yıkıyorlar. Sonrasında ise yenileri yapılacak. Bu alanda 240 daire vardı. Bu daireler yıkılıyor. Şimdi ise kirada kalıyoruz. Devlet kira yardımı yapıyor. 10 gün önce ilk kira desteğimizi aldık. Burada inşallah yeni evler yapılacak" dedi.

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