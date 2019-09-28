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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'daki deprem

İstanbul'daki deprem

- Parkda kalan vatandaşlar - Röportajlar - Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle az sayıda İstanbul lu bu geceyi de dışarda geçiriyorİSTANBUL (AA) - in ardından evlerine girmekten endişe eden az sayıda kent sakininin park ve sahildeki bekleyişi bu gece de sürüyor.Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı İstanbul lular, bu geceyi de parklarda ve sahilde geçirmeyi tercih etti.Güngören'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'na gelenlerin bir kısmı gecenin ilerleyen saatlerinde evlerinin yolunu tuttu ancak bazılarının geceyi parkta kurdukları çadırlarda geçirdikleri görüldü.
Bakırköy sahilde ailesiyle çadırda kalan Esma Ölçer, "Korktuğumuz için dünden beridir dışarıda kalıyoruz. Endişemiz henüz bitmedi. Bu geceyi de sahilde, çadırda geçirmeyi düşünüyoruz." dedi.
Zeytinburnu sahilde kurdukları çadırda kalan İrem Taşpınar ise "Deprem korkumuz geçmedi. Geçecek gibi de görünmüyor. Dün arabada kalmıştık, bu gece de çadırda kalmayı düşünüyoruz." diye konuştu.
Geceyi dışarda geçirmeyi tercih eden az sayıda vatandaş nedeniyle polisin çevrede güvenlik nöbeti sürüyor.

Kırköy Polis Cenin Deprem Artçı Sarsıntı 

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