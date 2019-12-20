İstanbul'daki cinayet zanlısı 10 yıl sonra Antalya'da yakalandı

- İstanbul'da 2009 yılında işlenen cinayetin ardından ‘Tasarlayarak Adam Öldürme’ suçundan aran O.Y., 10 yıl sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sahte kimlikle yakalandı. Uzun süredir Manavgat’ta A.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlikle esnaflık yaptığı bildirilen O.Y., tutuklanarak cezaevine teslim edildi, Yakalandığında Asayiş Büro Amirliği görevlilerine A.Ç. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ibraz ettiği belirlenen O.Y. hakkında Resmi Belgede Sahtecilik ve Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunmak suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince Tasarlayarak Adam Öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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