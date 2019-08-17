İstanbul’da yoğun yağış sonrası çöken yol havadan görüntülendi Haberi
drone görüntüsü
( İSTANBUL ) İSTANBUL
-. Üsküdar Bosna Bulvarı üzerinde yoğun yağış sonrası yapımı devam eden yol çöktü. Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı. Cadde tamamen trafiğe kapatıldı. Çöken yol ise havadan görüntülendi. Görüntü yağmurun şiddetini gözler önüne serdi.
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