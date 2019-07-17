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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı Haberi

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı Haberi

Polis kamerasdınan operasyon anı

Adli Kontrol Akalan Yurt Dışı Kredi Kartı Suç Örgütü 

-Baskın yapılan adreslerdeki aramalar
-Yakalanan zanlıların emniyetten adliyeye sevk edilişi
-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Yasa dışı bahis operasyonu kamerada- İnternet ağları üzerinden yasa dışı bahis organizasyonu yapan 24 şüpheliden 23’ü tutuklandı İSTANBUL

- İstanbul'da, düzenlenen operasyonda, internet aracılığıyla yasa dışı bahis organizasyonu düzenledikleri ve kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 24 şüpheli yakalandı. 23 şüpheli tutuklanırken, operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı. Emniyet kaynakları ca aktarılan bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, illegal bir suç örgütü tarafından futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine internet sitelerinden yurt dışı merkezli yasa dışı bahis oynatıldığını ve kredi kartı dolandırıcılığı yapıldığını tespit etti. İhbar ve tespitler sonucu yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz Cuma günü kentin 33 farklı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen siber polisi, bu suçlara bulaştıkları ileri sürülen 24 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve çeşitli dokümana da el konuldu. Polisteki sorguları tamamlanan 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü tutuklanırken 1'i ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon anı da kameraya yansıdı. (SK-
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