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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da yarım ton uyuşturucu ele geçirildi...Operasyon anı kamerada İzle

İstanbul’da yarım ton uyuşturucu ele geçirildi...Operasyon anı kamerada İzle

Polis kamerasından operasyon anları

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Metamfetamin 

-Yatak bazalarına, çocuk yorganlarının astarlarına ve bavullara gizlenmiş uyuşturucular
-Hassas burunlu dedektör köpeğin bavulda uyuşturucu bulması
-Çocuk yorganlarına gizlenmiş maddelerin kesilerek çıkarılması
-Detaylar
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan yarım ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda, 2’si kadın 8 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpeğiyle yapılan arama anı da kameraya yansıdı. Uyuşturucu kartellerine göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yeni bir operasyona daha imza attı. Alınan bilgiye göre, Bakırköy, Fatih ve Küçükçekmece’de bazı adreslere baskın düzenleyen narkotik polisi, 525 kilo skunk türü Hint keneviri, 15 kilo afyon sakızı ile 10 metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon TL olduğu belirtilirken, uyuşturucu maddelerin dikkat çekmemek için kahve ile izole ettikleri dikkat çekerken, maddelerin yatak bazalarına, çocuk yorganlarının astarlarına ve bavullara gizlenmiş olması dikkat çekti. Baskın yapılan adreslerde, uyuşturucularla bağlantılı olduğu öne sürülen 2’si kadın 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.
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