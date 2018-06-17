-İncirli köprü altında araçların zor anları

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde su tahliyesi

-Beyoğlu dolapderede yollarda bu birikintileri

-Vatandaşı suyu fırça ile tahliye etmeye çalışması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul'da yağmur etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda oluşan su birikintileri, vatandaşa zor anlar yaşatıyor. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış Avrupa yakasında birçok ilçede etkili oluyor. Beyoğlu Dolapdere'de yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, esnaf da dükkanına su girmemesi için kendince çaba sarf etti. Bakırköy İncirli'de ise köprü altında biriken su, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Fatih Sultan Mehmet köprüsünde ise biriken yağmur suyu, su kanallarıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin komuta merkezine gelen su baskını ihbarlarına müdahalesi sürüyor.

