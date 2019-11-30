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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye başladı

- İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye başladı

Yağmurdan görüntü

Cenin Yağışlı Hava 

-Vatandaşlardan görüntü
-Araçlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul’a beklenen yağış akşam saatlerinden itibaren kentin çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olması beklenen yağışlı hava akşam saatlerinde kentin çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı.
Yağmura hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyelerle yoluna devam etti. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. (MB-
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