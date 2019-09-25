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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da yağmur etkili oluyor İzle

İstanbul'da yağmur etkili oluyor İzle

Yağmur yağışı

-Trafikten görüntü
-Vatandaşlardan görüntü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Yetkililer tarafından yapılan yağmur uyarısının ardından Beylikdüzü ve çevresinde yağış başladı.
Meteoroloji tarafından bugün sabah saatlerinde kent genelinde yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Beylikdüzü ve çevresinde yer yer sağanak ve yer yer hafif şekilde yağış görüldü.
Sokakta bulunan vatandaşların şemsiye ile önlem aldıkları görüldü.
Bazı vatandaşlar ise ellerindeki çantalar ile kendilerini korumaya aldı. Yağış nedeniyle trafikte ise aksama olmadı. (MD- ÖY-
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