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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da yağmur başladı

İstanbul’da yağmur başladı

Kafasına poşet geçiren vatandaş

Akalan Sığınma 

-Ağaç altı ve köprü altında bekleyenler
-Vatandaşlar detay
-Trafik detay

( İSTANBUL )- Vatandaşlar kafasına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştı İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış başladı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaş çareyi kafasına poşet geçirmekte buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış başladı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ellerinde bulunan eşyalarla yağmurdan korunmaya çalışırken bir vatandaş ise kafasına geçirdiği poşetle korunmaya çalıştı. Yol kenarında bulunan vatandaşlar ise ağaç ve köprü altlarına sığınmaya çalıştı. Öte yandan yağmur trafikte de yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
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