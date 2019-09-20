İstanbul’da yağışlı hava trafiği felç etti

( İSTANBUL )- Trafik verileri yüzde 78’lere yükseldi İSTANBUL
- İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5’te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 78’lere ulaştı. İstanbul'da gün içerisinde etkili olan yağışlı havanın etkisiyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 78 verilerine ulaştı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım