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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da yağışlı hava trafiği felç etti

İstanbul’da yağışlı hava trafiği felç etti

Trafikten görüntü

Aritas Yağışlı Hava Trafik Yoğunluğu Hava Trafiği 

-Yoğunluktan görüntü
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( İSTANBUL )- Trafik verileri yüzde 78’lere yükseldi İSTANBUL

- İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5’te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 78’lere ulaştı. İstanbul'da gün içerisinde etkili olan yağışlı havanın etkisiyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 78 verilerine ulaştı.
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