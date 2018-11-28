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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da yağış ve rüzgar etkisini göstermeye başladı

İstanbul’da yağış ve rüzgar etkisini göstermeye başladı

Galata köprüsünün üzerindeki balıkçılardan görüntü

Yağış Uyarısı Amatör Balıkçı Yağışlı Hava Balık Tutma Balık Tutmak 

-Yağmurdan korunmaya çalışanlardan görüntü
-Ağaçların dallarını savurması
-Şemsiye ile vatandaşların yürümesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı uyarının ardından yağış ve rüzgar etkisini göstermeye başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi akşam saatlerinde Kuzey ve Batı Kesimlerin, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği için fırtına ve yağış uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından İstanbul’da yağış ve rüzgar hafif hafif etkisini göstermeye başladı.
Galata Köprüsünün üzerinde balık tutmak isteyen amatör balıkçılar zaman zaman rüzgar ve yağmur nedeniyle zorluk yaşadı. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle ağaçlar savrulurken, yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı. (MB-
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