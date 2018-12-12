İstanbul'da yağış - İSTANBUL

- Yolda kalan araçlardan detaylar İstanbul 'da yağış - Bakırköy'de, taşan rögarlar nedeniyle araçlar yolda kaldıİSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, yağmurun etkisiyle rögar kapakları taşınca bazı araçlar yolda kaldı.Basınköy İstanbul Caddesi'ndeki rögarlar, yağmurun etkisiyle taştı. Oluşan su birikintileri yolu adeta göle çevirdi. Bazı araç sürücüleri, oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Taşan rögarların oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.Suda kalan araçlar yol üzerinden tesadüfen geçen vinçle kurtarıldı.Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin çalışmasıyla yol açılırken trafik akışı normale döndü.