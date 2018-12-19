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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da yağan kar en çok çocukları sevindirdi...Kartpostallık kar manzaraları havadan böyle görüntülendi Haberi

İstanbul’da yağan kar en çok çocukları sevindirdi...Kartpostallık kar manzaraları havadan böyle görüntülendi Haberi

Kar yağışı

Kar Topu Yağışlı Hava Kar Manzaraları Yağan Kar Yağışı 

-Vatandaşlardan görüntü
-Karda yürümekte zorlananlar
-Drone görüntüsü
-Çocukların kar topu oynaması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü. Başakşehir’de ise bu yıl ilk defa kar gören çocuklar doyasıya kar topu oynadı. İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde her yer beyaza büründü. Bazı vatandaşların etkili olan kar yağışında zor anlar yaşadığı görüldü.
Yağan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Başakşehir havadan görüntülenirken kartpostallık görüntüler oluştu. Öte yandan yağan kar en çok çocukları sevindirdi. Okuldan çıkan çocuklar karın tadını kar topu oynayarak çıkardı.
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