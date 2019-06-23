İstanbul'da vatandaşlar sandık başında

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( İSTANBUL -3) İSTANBUL



- İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti. 08:00 itibariyle okullara giden İstanbullular oy kullanmaya işlemine başladı.

23 Haziran seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için için İstanbullular erkenden okullar gitti. Saatlerin 08:00'i göstermesinin ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.



