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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da vatandaşlar sağanak yağmura uyandı İzle

İstanbul’da vatandaşlar sağanak yağmura uyandı İzle

Yağmurda koşan vatandaşlar

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Bild Akalan Su Baskını 

-metrobüse giden vatandaşlardan detay
-araç trafiğinden detay
-genel ve detay

( İSTANBUL -EK) - Sağanak yağış, vatandaşlar zor anlar yaşadı İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir uyarısı yapılan sağanak, İstanbul genelinde etkili olmaya başladı.
Sabah saatlerinde işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Sabahın ilk saatleriyle işe gitmek için evden çıkan İstanbullular yağmura yakalandı. Yağmur kısa süre sonra sağanağa döndü. Marmara'nın batısında etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün bölge genelinde etkili olacağı bildirildi.
Yetkililer dolu riskine karşı da vatandaşları uyardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ Ekipleri; ani sel, su baskını, göllenme, yıldırım, şimşek ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgili birimlerini teyakkuza geçirdi. İstanbulluların da yağış ve fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir alması öneriliyor. Öte yandan, Sabah saatlerinde işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı ve zor anlar yaşadığı görüldü.

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