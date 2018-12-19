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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da vahşi cinayet...Kendisini uyarmaya gelen apartman görevlisi kadını boğazını keserek öldürdü

İstanbul’da vahşi cinayet...Kendisini uyarmaya gelen apartman görevlisi kadını boğazını keserek öldürdü

Olay yeri

Olay Yeri İnceleme Cenaze Aracı Katil Zanlısı Polis Ekipleri Cinayet 

-Olayın yaşandığı apartman
-Kadının boğazının kesildiği yer
-Mühürlenen kapı
-Yerdeki kan izleri
-Röportajlar
-Kadının yakınlarının binaya girmesi
-Kadının fotoğrafı
-Katil zanlısının fotoğrafları

( İSTANBUL -EK) - Olay sonrası zanlı kayıplara karıştı İSTANBUL

- Beşiktaş Nispetiye’de apartman görevlisi kadın, gürültü yaptığı iddiasıyla uyarmaya gittiği fitness hocası belirtilen adam tarafından bıçakla boğazını kesilerek öldürüldü. Olay sonrası polis kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatırken, yakınları ise olay yerine geldi. Olay, saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki bir apartmanda görevlisi olan Nefise Dolapçı’yı(48) üst kattaki komşuları arayarak giriş kattaki kişinin çok gürültü yaptığını ve sessiz olması için uyarmasını istedi. Bunun üzerine bir üst kata çıkan Dolapçı, fitness hocası olduğu belirtilen ve 2 ay önce taşınan adamın kapısını çaldı. İçeride nişanlısı ile kavga ettiği iddia edilen adam, sinirle kapıyı açtı. Bunun üzerine kadın, adamı sessiz olması için uyardı. Ancak kadın ile adam arasında tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, adam bıçakla kadının boğazını kesti. Olay sonrası talihsiz kadın olay yerinde can verirken, katil zanlısı adam ise kaçarak kayıplara karıştı. “Sessiz ol” dediği kadının boğazını kesti Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartmana güvenlik şeridi çekerek içeride incelemelerde bulundu. Vatandaşların da ifadelerini almasının ardından olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında kadının cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası ölen kadının yakınları da apartmana geldi. “Bıçakla boğazını kesip öldürmüşler” Olayı duyan bir vatandaş, “Adam nişanlısı ile kavga etmiş. Komşular duyunca şikayet ediyor ve Nefise’yi çağırıyor. Bıçakla boğazını kesip öldürmüşler. Gürültü çıkarmışlar, Nefise 20 senelik komşumuzdu” dedi.
Bir başka vatandaş ise, “Taksiyle bir kadın pencereden kafasını çıkartıp apartmanın adını bağırıyordu. Sonra ben bağırdığını gördüm ve apartman yukarıda dedim. Kendisini çok telaşlıydı, ben köpeği falan kayboldu sandım. Sonradan duyduğumuz göre cinayet olmuş” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri ise kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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