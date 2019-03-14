İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler ile hakkında araması olan kişiler yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler ile hakkında araması olan kişiler yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Şüphelilerin kaldığı evlere özel harekat polisleri kapıları koçbaşı ile kırarak girdi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

