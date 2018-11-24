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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyonu kamerada

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyonu kamerada

araçların gizli bölmelerinden görüntüler

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Kayıt Dışı Örgüt Propagandası Uyuşturucu Tacirleri 

-silahı çıkarmaları
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( İSTANBUL )- Araçlarına gizli bölme yaptırarak uyuşturucu maddeleri saklamışlar İSTANBUL

- Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan iki farklı aileye eş zamanlı operasyon düzenledi.
Uyuşturucu tacirlerinin araçlarına gizli bölme yaptırarak uyuşturucu maddeleri sakladığı belirlendi. Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda Yenibosna'da ikamet eden iki ailenin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, ailelerin kullandıkları araçlarda özel bölmeler olduğunu ve bu şahısların özel bölmeler sayesinde polis kontrol noktalarından silah ve uyuşturucu maddelerle yakalanmadan geçtiklerini belirledi. Ekipler, şüphelilerin kimliklerinin Y.T., E.T., E.D., R.D., E..D., A.D., F.A., M.H.E. ve A.Ç. olduğunu belirleyerek kullandıkları araçları ve kayıt dışı kullandıkları adresleri tespit etti. Ekipler yapılan araştırmaların ardından operasyon için düğmeye bastı. Polis ekiplerince Yenibosna başta olmak üzere çeşitli ilçelerde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında adreslerde ve arabalarda yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 300 tane ecstacy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet örgüt propagandası yapılan defter, 1 adet elektro şok cihazı, 2 adet gaz bombası ele geçirildi. Şüpheliler ise Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.
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