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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine narkotik operasyonu: 40 gözaltı Video

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine narkotik operasyonu: 40 gözaltı Video

Konvoy

Uyuşturucu Madde Narkotik Operasyonu Uyuşturucu Tacirleri Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

-Operasyon anı
-Özel harekat polisleri
-Kapıların kırılması
-Şahısların gözaltına alınması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Narkotik polisi özel harekat polislerinin desteğiyle 40 adrese operasyon düzenledi- Gözaltına alınan zanlıların yurt dışında ele geçirilen hapları dağıtımını yapacağı tespit edildi İSTANBUL

- İstanbul’da narkotik polisi Esenyurt ve Beyilkdüzü’nde önceden belirlenen 32 adrese, özel harekat polisin desteklediği nefes kesen bir operasyon düzenledi.
Yüklü miktarda uyuşturucu hap satışa sunulmadan ele geçirildiği operasyonda 40 ‘torbacı’ diye tabir edilen şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hollanda'dan ev aksesuarları arasına zulalanan uyuşturucu hapların Bulgaristan-Sırbistan sınırında başka araçlara dağıtılacağı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takip başlatmıştı. Yurt dışına çıkan narkotik polisi Sırbistan-Bulgaristan sınırında gerçekleştirilen ortak operasyonda 500 bin ectacy hap ele geçirilmişti. Başarılı operasyonun ardından yurt içinde de çalışmalarını hızlandıran narkotik polisi, yurt dışından ülkeye girecek hapların dağıtılacağı “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon için düğmeye bastı. Yurt dışına ele geçirilen hapların dağıtılacağı torbacılara operasyon Şafak vakti kentin önceden belirlenen 32 adrese yaklaşık 250 polisle sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yola çıkan polis ekipleri, Esenyurt ve Beylikdüzü’nde önceden belirlenen 32 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.
Operasyonda koçbaşıyla kapısını kırdıkları evlere giren polis, hedefteki 40 torbacıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde didik didik yapılan aramalarda ise çok miktarda ve sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Maddelere polis tarafından el konulurken, gözaltına alınan torbacılar ise sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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