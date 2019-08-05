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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu Video

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu Video

- uyuşturucu operasyonundan detaylar İstanbul ’da uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 20 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul ’da 8 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sabah saatlerinde Kâğıthane, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Üsküdar ve Bahçelievler’de daha önce belirlenen 15 adrese baskın düzenledi.
Özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında toplam 5 kilo sentetik uyuşturucu, 5 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde bulunan uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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