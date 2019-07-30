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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu Video

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu Video

- - Polis ekiplerinin operasyonundan detaylar - Gaziosmanpaşa'da 73 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da 73 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile arama köpeklerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, koçbaşı ile bazı evlerin kapıları kırılarak arama yapıldı.Çok miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve aranan çok sayıda zanlı gözaltına alındı.Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Uyuşturucu Çevik Kuvvet Uyuşturucu Madde Osmanpaşa Helikopter 

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