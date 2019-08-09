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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada İzle

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada İzle

Operasyon anı

İngiltere Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin 

-Ele geçirilenler

( İSTANBUL )- Piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olan uyuşturucu ele geçildi İSTANBUL

- Polis ekipleri, Başakşehir, Arnavutköy ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonlarda, piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçilirken, Operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı. Narkotik Şuçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de kaftanlara emdirilerek İngiltere'ye gönderilen bir kargo gönderisinde 16 kilogram Afyonsakızı, Arnavutköy'de bir tıra yaptığı operasyonda 80 kilo gram eroin, ele geçirdi. Beyoğlu'nda yapılan operasyonda ise, 15 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olduğu öğrenilirken, operasyon anı kameraya yansıdı.
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