İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 65 kilo skunk ele geçirildi

-Özel harekat polislerinin adreslere kapıları kırarak girmesi

-Adreslerde yapılan arama-tarama faaliyetleri

-Ele geçirilen paketler halindeki uyuşturucu maddeler

-Açılan paketlerden uyuşturucunun çıkması

-Operasyona katılan dedektör köpekten görüntü

-Baskında yakalanan zanlıların gözaltına alınışı

-Diğer detaylar.



( İSTANBUL )- Bahçelievler’de piyasa değeri 1 buçuk milyon lirayı bulan 65 kilo skunk ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen 2 kişi tutuklandı İSTANBUL



- İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, piyasa değeri 1 buçuk milyon lirayı bulan 65 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’de 3 farklı adreste uyuşturucu madde depolandığı ihbarı üzerine önceki gün özel harekat timlerinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

Daha önce tespit edilen adreslere dedektör köpeklerle yapılan baskınlarda 65 kilo skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.M. ve Ü.M. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Vatan Caddesi’ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Zanlıların ikisi de çıkartıldığı mahkeme tarafından ‘uyuşturucu ticareti yapmak’tan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen ‘Skunk’ isimli uyuşturucunun laboratuvar ortamında Hint kenevirinin genetiği değiştirilerek üretildiği kaydedilirken, el konulan maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1 buçuk milyon lirayı bulduğu ifade ediliyor.

