İstanbul’da uyuşturucu operasyonları kamerada

-Baskın yapılan depodaki paletlerde uyuşturucu paketleri

-Depoda paletler üzerindeki uyuşturucu paketlerinin ele geçirilmesi

-Çelik kalıplara gizlenmiş uyuşturucu maddelerin kesilerek çıkarılmasının polis kamerasına yansıması

-Diğer detaylar.



( İSTANBUL )- 3 farklı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı İSTANBUL



- İstanbul'da düzenlenen 3 farklı operasyonda 75 kilo skunk (Hint keneviri), 60 bin adet ecstasy hap, 8 kilo bonzai hammaddesi ile bonzai yapımında kullanılan 20 kilo madde ve 18 kilo aseton ele geçirildi. Baskınlarda 10 şüpheli yakalanırken operasyon anı kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 13-15 Haziran tarihleri arasındaki farklı zamanlarda Bağcılar, Küçükçekmece ve Tuzla’da peş peşe baskın düzenlendi.

Operasyonlarda, kullanıcıyı beyin ölümüne daha hızlı götüren skunk diye bilinen 75 kilo Hint keneviri, 60 bin adet ecstasy hap, 8 kilo bonzai hammeddesi ile bonzai yapımında kullanılan 20 kilo madde ve 18 kilo aseton ele geçirildi. Narkotik polisince yapılan baskınlarda uyuşturucularla bağlantılı olduğu ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan bir iş yerinde bulunan depoda paletler üzerindeki sevkıyata hazır uyuşturucu paketlerinin ele geçirilme anı ve çelik kalıplara gizlenmiş uyuşturucu maddelerin kesilerek çıkarılması polis kamerasına da yansıdı.

