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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 980 kök Hint keneviri, 70 kilo eroin ile 20 kilo kokain yakalandı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 980 kök Hint keneviri, 70 kilo eroin ile 20 kilo kokain yakalandı

Operasyon anı

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Kimyasal Madde Koltuk Altı 

-Baskı yapılan villalar
-Otomobillerdeki gizli bölmelerde kokain ve eroin maddesi
-Koltuk altı deodorantında ele geçirilen uyuşturucu
-Baskında gözaltına alınan şüphelilerin yere yatırılarak gözaltına alınmaları
-Ele geçirilen kenevir ve uyuşturucu maddelerin emniyetteki sergisi
-Yakalananların fotoğrafları

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu serasına dönüştürülen villalarda 980 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bir tır ve yabancı plakalı bir otomobile düzenlenen baskınlarda ise 70 kilo eroin ile 20 kilo kokain yakalandı. Baskınlarda 1’i Bulgar uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri arasındaki farklı zamanlarda Silivri, Esenyurt ve Küçükçekmece’de peş peşe baskın düzenlendi.
Villa ‘uyuşturucu serası’na çevrilmiş Silivri’de 3 ayrı villaya baskın düzenleyen narkotik polisi, bodrum katında yapılan aramalarda özel teknolojiyle kurulan sistemle yetiştirilmiş daralı ağırlığı 250 kiloyu bulan 980 kök Hint keneviri ele geçirdi. Villaların ‘sera’ olarak tasarlanan bölmelerinde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ile kenevir üretiminde kullanılan saksı ve havalandırma boruları ele geçirildi. Uyuşturucu serasına çevrilen 3 villada A.S. ((26), H.P.G. (33) ve H.S. (37) adlı 3 şüpheli yakalandı. Uyuşturucuyu koltuk altı deodorantına gizlemişler Gaziantep’ten İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir tıra Küçükçekmece’de park alanında gece yarısı baskın düzenledi.
Baskında gizli bölmelere yerleştirilmiş 70 kilo eroin ele geçirilirken, tır sürücüsü Z.A.(28) ile beraberindeki Ü.A. (27) gözaltına alındı. Esenyurt’ta yabancı plakalı bir otomobili takibe alan polis, uyuşturucu bulunduğu şüphesiyle araçta arama yaptı. Hollanda’dan Bulgaristan’a, oradan da Türkiye’ye giren otomobilde yapılan aramalarda koltukaltı deodorantı kutularına gizlenmiş 20 kilo kokain ele geçirildi. Baskında araç sürücüsü Bulgaristan uyruklu D.A.G. (49) gözaltına alınırken, kokainin ter kokusunu gidermek için kullanılan koltukaltı deodorantı kutularına gizlenerek yurda sokulması görenleri hayrete düşürdü. Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5’i Türk 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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