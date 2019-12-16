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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da uyuşturucu operasyon 103 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da uyuşturucu operasyon 103 şüpheli gözaltına alındı

özel harekat kapıyı kırarken görüntü

Şafak Baskını Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Ruhsatsız Silah Özel Harekat Polisleri 

-içeri girerken görüntü
-arama yapılırken görüntü (özel)
-uyuşturucu ve silah ele geçirilirken görüntü (özel)
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )-Yılbaşı öncesi İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 103 gözaltı İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, uyuşturucu ticareti yapan ‘torbacı’ diye tabir edilen şahıslara yönelik şafak baskını düzenledi.
113 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 103 kişi gözaltına alındı. Yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu ticareti yapan ‘torbacı’ diye tabir edilen şüphelileri yönelik operasyon düzenledi.
Beyoğlu ve Bağcılar’da önceden belirlenen 113 adrese eş zamanlı şafak baskını gerçekleştirildi.
Operasyona özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak girerken, şüphelilere ait adresler didik didik arandı. Aramaların sonunda çok miktarda satışa hazır uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ranzanın demir çubuğuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi Beyoğlu’nda bir adrese baskın yapan Narkotik ekipleri yaptığı aramada, satışa hazır uyuşturucu ele geçirilirken, ranzanın demir çubuğuna zulalanmış uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. Teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı yapılan baskında şüphelilerin adresleri didik arandı. 103 kişi gözaltına alındı Aramaların ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 103 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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