İstanbul'da umut tacirlerine operasyon İzle

-Operasyon Anından Görüntüler

-Şüphelilerin Adliyeye Sevki



( İSTANBUL )- Sahte gemi adamı belgesiyle ülkeye kaçak göçmen sokan şebeke çökertildi- Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı İSTANBUL



- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte gemi adamı ve sahte acentecilik belgeleri ile ülkeye kaçak gökmen sokan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul ve Kocaeli ilçelerinde toplam 11 adrese düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda sahte gemi adamı belgesi, sahte pasaport ve silah ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte gemi adamı belgesi ve sahte acentecilik belgeleri göçmen kaçakçılığı yapan şebeke ile ilgili çalışma başlattı. Şebekenin Nepal, Hindistan, Bangladeş Asya ülkelerinden Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri, sahte gemi adamalı belgeleriyle transit vize alarak Türkiye'ye getirdiği belirlendi. Mültecilerin aynı yöntemle gemide çalışıyor gibi gösterilip Avrupa ülkelerine gönderilmeye çalışıldığı tespit edildi. Polis, 86 göçmenin ülkeye girişini sağladığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul ve Kocaeli ilçelerinde toplam 11 adrese ve şüphelilerin kullandıkları belirlenen araçlara yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, ikametlerde toplam 53 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. İkametlere yapılan operasyonda ise 2 adet tabanca, 34 adet sahibi olmayan pasaport, 16 adet sahte olduğu değerlendirilen Gemi Adamı Cüzdanı, 19 adet sahte belge düzenlemek için kullanılan kaşe, Acentecilik faaliyetinde kullanılan çok sayıda sahte belge ele geçirildi. (EK-ÖFA

