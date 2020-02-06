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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da trafik yoğunluğu

İstanbul’da trafik yoğunluğu

Trafikten görüntü

Aritas Trafik Yoğunluğu 

-Araçlardan ve yoğunluktan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul E-5’te akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69’lara ulaştı. İstanbul’da mesainin bitimiyle birlikte E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyelerine ulaştı.
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