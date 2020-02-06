İstanbul’da trafik yoğunluğu

- İstanbul E-5’te akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69’lara ulaştı. İstanbul’da mesainin bitimiyle birlikte E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyelerine ulaştı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım