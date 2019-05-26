İstanbul’da tıka basa yolcu dolu giden minibüs kamerada Haberi

-Sultangazi patenli genç

-Bayrampaşa patenli gençler



( İSTANBUL - ÖZEL)- Başakşehir’de bir minibüs tıka basa yolcu dolu şekilde trafikte seyretti- Sultangazi ve Bayrampaşa’da patenli gençler ise canlarını hiçe saydı İSTANBUL



- Başakşehir’de bir minibüs sürücüsü yolcuları tıka basa doldurup trafikte seyretti. Vatandaşların kapıdan sarktığı olay kameralara yansırken Sultangazi ve Bayrampaşa’da ise patenli gençlerin trafikte tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi. Başakşehir Şahintepe’de trafikte seyir halinde olan bir minibüsü gören sürücüler, içerisinin tıka basa yolcu dolu olduğunu gördü. Doluluktan dolayı yolcuların kapılardan sarktığı olayda, vatandaşların canını bir an olsun umursamayan minibüs şoförü ise bu şekilde seyretmeye devam etti. Başka bir sürücü ise o anları kaydetti.

Sultangazi ve Bayrampaşa’da ise patenli gençler trafikteki araçların arasında ve buldukları bir araca tutunarak seyretti. Yürekleri ağza getiren gençler cep telefonu ile görüntülendi. (DCC-YM-

