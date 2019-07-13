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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da terör örgütü TKP/ML üyesi 1 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalandı İzle

İstanbul’da terör örgütü TKP/ML üyesi 1 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalandı İzle

Polis kamerasından hücre evine baskın anı

Polis Kamerası İhbar Hattı Harekete Geç Terör Örgütü Yardım ve Yataklık 

-Ele geçirilenler

( İSTANBUL )- Operasyon anı kamerada İSTANBUL

- İstanbul'da, terör örgütü TKP/ML’ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 hücre üyesi silahlarla birlikte yakalandı. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe’de bir hücre evinde yasadışı faaliyetlerde bulunulduğu yönünde 155 polis ihbar hattına yansıyan bilgi aldı. Alınan ihbar doğrultusunda harekete geçen terör polisi, söz konusu hücre evini takibe alarak önceki gün baskın düzenledi.
Operasyonda, TKP/ML Konferans (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist) terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği belirlenen ve eylem hazırlığında olduğu sanılan H.R. adlı hücre üyesini yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 1 ‘Czech Vizör’ marka 7.65 çapında silah, bu sikaha ait çok sayıda şarjör ve mermiler, 1 tane ‘Glock’ marka tabanca, 100’e yakın çeşitli çapta mermiler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Hücre evinde yakalanan H.R. adlı TKP/ML’li, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon anıda saniye saniye polis kamerasına yansıdı.
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