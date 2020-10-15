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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da terör örgütü DHKP-C operasyon: 7 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DHKP-C operasyon: 7 gözaltı

Polis kamerasından operasyon anı

Akalan Kamera Çerikli Terör Örgütü İstihbarat 

-Operasyonda adreslerde arama yapılması
-Baskında gözaltına alınan şüpheliler
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönetil düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.
TAYAD (Tutuklu Aileler ve Yardımlaşma Derneği) ile Şişli’deki İdil Kültür Merkezi’nde eylem içerikli patlayıcı madde ve örgütsel doküman bulundurulduğu istihbaratını alan polis, dün söz konusu adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. (SK-ÖFA
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