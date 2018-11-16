İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı Haberi



- İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye gibi çatışmalı bölgelere girip çıktıkları tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında dün gece Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Küçükçekmece ve Bağcılar’da 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, tamamı yabancı uyruklu 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Yakalanan yabancı terörist savaşçıların, İstanbul’dan Suriye ve Irak gibi çatışmalı sahalara eleman temin ettikleri, örgüte maddi menfaat sağlayıp lojistik destek arayışında oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan militanların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise DEAŞ’a katılıma dönük vaazların ve propagandaların bulunduğu CD’ler, yasadışı kitaplar ile video kliplerin olduğu görüntüler ele geçirildi.Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



