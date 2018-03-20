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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da terör operasyonu Video

İstanbul’da terör operasyonu Video

Ekiplerin eve girmesi

Polis Nevruz Terör Operasyonu Harekat Polisi Terör Örgütü 

-Özel harekat aracı
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Alınan önlemler
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da daha önceden belirlenen adreslere nevruz öncesi operasyon düzenlendi.
19 adrese giren ekipler şüphelileri gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’ya nevruz öncesi kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 8 ilçede 19 adrese girildi. Operasyonda terör örgütüne destek verdiği iddia edilen kişiler gözaltına alındı. Ekipler evlerde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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