İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi



- Bu yıl Atatürk Havalimanı’nda yapılan TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi. İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) dördüncü gününde ziyaretçi akınına uğradı. 7’den 70’e herkesin ilgi ile takip ettiği festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Teknofest yoğunluğu da havadan gönderildi.

