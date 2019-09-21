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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi

drone görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Festival 


- Bu yıl Atatürk Havalimanı’nda yapılan TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi. İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) dördüncü gününde ziyaretçi akınına uğradı. 7’den 70’e herkesin ilgi ile takip ettiği festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Teknofest yoğunluğu da havadan gönderildi.
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