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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da tek teker terörü kamerada

İstanbul’da tek teker terörü kamerada

Barbaros Bulvarı'nda tek teker

Sosyal Medya Baros Trafik Magandası Kamera Kışla 

-Dolmabahçe’de tek teker
-Bomonti Tüneli’nde tek teker
-Tek teker üzerinde şerit değiştirme
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bir motosikletli maganda, trafikte metrelerce tek teker üzerinde giderek bir de şerit değiştirdi. Hem kendi hem de çevredeki sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, o anları kaydedip sosyal medyadan yayınladı. İstanbul’un çeşitli noktalarındaki işlek caddelerinde motosikletle tehlikeli tek teker şovu yapan trafik magandası i trafiğin altını üstüne getirdi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda arkadaşlarıyla birlikte seyreden motosikletli maganda, yokuş aşağıya tek teker üstünde metrelerce seyretti. Teker üzerindeyken bir de şerit değiştiren motosikletli, kuralları hiçe sayarak sürücülerin güvenliğini defalarca tehlikeye attı. Magandanın akrobatik hareketlerini sergilediği yerlerden biri olan Beşiktaş-Bomonti Tüneliydi. Sürücü burada da vızır vızır geçen araçların arasında ön kaldırarak tek teker üzerinde gitti. Hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı. Tek teker üstünde şerit değiştirdi Tek teker üstünde gitmekle kalmayan maganda, bulvar üzerinde gittiği esnada bu şekilde bir de şerit değiştirdi. Trafikteki sürücülerin şaşkın bakışları arasında şovuna devam eden maganda yürekleri ağza getirdi. Motosikletli zaman zaman da E-5 Karayolu’nda normal şekilde seyrettiği esnada yolda zikzaklar çizdi. Herkesin canını defalarca tehlikeye atan maganda kask kamerasına yansıdı.
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