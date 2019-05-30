İstanbul’da tehlikeli yolculuklar kamerada İzle

-Telefon ile özçekim yapması

-Motosikletin otomobil ile çekilmesi



( İSTANBUL - ÖZEL)- Tarlabaşı’nda otobüse tutunan patenli gençler özçekim yaparak seyretti- Hasdal’da bu kez otomobil motosikleti çekti İSTANBUL



- Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda yolcu otobüsünün arkasına tutunan gençler, seyir halinde selfie çekti. Hasdal’da ise otomobilin halatla motosikleti çekmesi ilginç görüntü oluşturdu. Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde iki genç, yolcu otobüsünün arkasına tutunarak seyretti. Canlarını hiçe sayarak giden gençlerden biri bir süre sonra yolculuk esnasında cebinden cep telefonunu çıkartarak selfie çekti. Yürekleri ağza getiren genç bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Arızalanan motosikleti otomobil ile çekti Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda ise seyir halinde olan bir sürücü ilginç bir manzara ile karşılaştı. Arızalanan motosikletin halat bağlanarak otomobil ile çekildiğini gören sürücü o anları cep telefonuyla görüntüledi. Tehlikeli ve ilginç görüntüler kameralara yansıdı. (DCC-ÖFA

