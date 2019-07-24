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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

İstanbul’da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Lyon Emniyet Teşkilatı Akalan Dolar 


- Esenyurt’ta bir matbaaya düzenlenen ve sahte 271 milyon 150 bin Amerikan dolarının(1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirildiği operasyonda yakalanan FETÖ üyeliğinden ihraç edilmiş 1 komiserin de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, bir şebekenin Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürmek üzere sahte Amerikan doları bastığını tespit edilmişti. Esenyurt’ta 19 Temmuz Cuma günü bir matbaaya düzenlenen baskında 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirilmişti. Olayla ilgili biri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu 5 kişi yakalanmıştı. Operasyonda yakalanan FETÖ üyeliğinden ihraç edilmiş 1 komiserin de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor. (ÖY-
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