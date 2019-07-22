Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonu: 271 milyon dolar ele geçirildi Haberi

İstanbul’da, tarihin en büyük sahte dolar operasyonu: 271 milyon dolar ele geçirildi Haberi

Matbaa'nın dışından görüntü

Yüksek Gerilim Hattı Emniyet Teşkilatı Akalan Yüksek Gerilim 1 Milyon Dolar 

-Mühürlenen Matbaa'dan görüntü
-Matbaaya düzenlenen baskın
-Operasyonda ele geçirilen dolarlar
-Diğer detaylar

( İSTANBUL -EK) - Sahte dolarlar “Dikkat yüksek gerilim hattı” yazan panonun arkasına gizlenmiş İSTANBUL

- İstanbul Esenyurt’ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirildi. Olayla ilgili FETÖ bağlantısı nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı 1 komiserin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, bir şebekenin Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürmek üzere sahte Amerikan doları bastığını tespit etti. - “Dikkat yüksek gerilim hattı” yazan panonun arkasına gizlenmiş Esenyurt’ta 19 Temmuz Cuma günü bir matbaaya düzenlenen baskında ilk başta herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, polisin dikkatini “Dikkat yüksek gerilim” panosu yazan dolap çekti. Aramalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, panonun arka kısmına tahta paletler üzerinde 100’erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirdi. Olayla ilgili biri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu 5 kişi yakalandı. Ele geçirilen miktarın, son yılların en yüksek sahte para miktarı olduğu ifade ediliyor. Firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürerken, piyasaya sürülmek üzere basılan sahte dolarların FETÖ ile bağlantısı araştırılıyor.
İlgili Foto Galeriler
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Hamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok DahaHamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok Daha
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!
Aydos Ormanında Vahşi Kadın CinayetiAydos Ormanında Vahşi Kadın Cinayeti
Şoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp EdildiŞoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı