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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da tarihi eser operasyonları: 3 bin 718 parça eser geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonları: 3 bin 718 parça eser geçirildi

Operasyonda ele geçirilen tarihi ve manevi eserlerin sergisi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Tahkikat Yurt Dışı Kaçırılma Uygarlık Muhalefet 


- İstanbul’da farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 3 bin 451’i sikke olmak üzere 3 bin 718 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan 12 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, önceki zamanlarda kurulan uygarlıklara ait tarihi ve manevi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan suçluları adım adım izleyen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bu kapsamda 13 Ocak ile 25 Şubat tarihleri arasında 11 operasyona imza attı. Camilerden çalıntı manevi eserler ile mızrak ve sikkeleri ülke dışına kaçırmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için Fatih, Bayrampaşa, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu’nda operasyonlar düzenlendi.
Baskınlarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 2 bin yıllık 3 bin 451 adet sikke, Memlük işçiliği ile tasarlanmış 17’inci Yüzyıla ait, üzerinde ayet bulunan gümüş kakmalı savaş mızrağı, Yunan ve Helenistik döneme ait 2 bin 400 yıllık seramik formlar, milattan sonra birinci ve ikinci yüzyıla ait cam örnekler, Selçuklu İmparatorluğu dönemine ait bronz eserler, eski çağlara ait ok ve mızrak uçları, Anadolu’nun tarihi geçmişini yansıtan ve döneminin nadide parçaları, taşınmaz kültür varlıklarının da aralarında olduğu toplam 3 bin 718 parça eser ele geçirildi. Operasyonda adları açıklanmayan tarihi eser kaçakçısı 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedildi. Yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen tarihi eserlerin, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ile Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.

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