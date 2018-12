İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı

-Detaylar



- İstanbul'da 3 ayrı ilçede düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda eski çağlara ait yüzlerce obje ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir, Beykoz ve Ataşehir’de 3 ayrı operasyona imza attı. Farklı tarihlerde Başakşehir’de antik döneme ait mezar ve mağaralar ile Ataşehir’de bir ev ve Beykoz’da durdurulan bir otomobile yapılan operasyonlarda 8 kaçakçı yakalandı. Operasyonlarda eski çağlara ait yüzlerce obje ele geçirildi. Kaçak polisinin düzenlediği ilk operasyon Beykoz’a bağlı Kavacık’ta bir otomobile gerçekleştirildi.

Durdurulan otomobilden tarih fışkırdı Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda Yunan Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 969 sikke ve farklı biçimlerde 11 parça obje ele geçirildi. Araçta bulunan S.D., A.B. ve A.B. isimli 3 kaçakçı gözaltına alındı. İkinci operasyon 7 Aralık Cuma gecesi Başakşehir’deki antik döneme ait mezar ve mağaralara yapıldı. Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan tarihi mağara ve mezar odalarında defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan kaçakçılık polisi, gece yarısı baskın düzenledi.

Yapılan baskınlarda N.B., O.K., E.T. ve E.M. adlı define avcıları kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1 jeneratör, 1 dalgıç pompa ile 15 metre su hortumu, 1 kazma, 1 kürek, 1 tırmık, 2 elektrik kablosu, 1 vantilatör ve çeşitli aletler ele geçirildi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar kaçakçıyı ele verdi Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son operasyonu, Ataşehir Örnek Mahallesi’ndeki bir ikamete yapıldı. İkamet sahibi K.T. adlı kaçakçının, sosyal medya hesabından kişilere özendirici tarihi eser ile ilgili çeşitli paylaşım yaptığını tespit eden polis, zanlıyı yakın takibe alarak eve baskın düzenledi.

Yapılan baskında, farklı boy ve ebatlarda sikke görünümlü 330 parça metal obje, farklı çağlara ait 14 sikke farklı boy ve ebatta 100 adet boncuk tanesi, 7 bronz obje, 2 anahtar, 1 hayvan figürü, metal terazi, pişmiş toprak kabın da içinde olduğu toplam 489 parça tarihi obje ele geçirildi. 3 Kaçakçı tutuklandı, 4 define avcısı emniyette sorguda Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen bin 500’e yakın tarihi objeye el konulurken, 3 operasyonda gözaltına alına 8 kişi emniyete götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan S.D., A.B., A.B. ve K.T. adliyeye çıkarıldı. Zanlılardan S.D., A.B. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.T. adlı kaçakçı ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı. Tarihi mezar ve mağarada kaçak kazı yapan N.B., O.K., E.T. ve E.M. adlı define avcılarının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.