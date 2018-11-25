İstanbul’da taksicilerin UBER sürücülerine tacizi kamerada

-Beylikdüzü’ndeki olay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Beylikdüzü ve Esenyurt’ta bir grup taksici UBER sürücülerinin önünü kesti- Araçlardaki kadın turist yolcular ise olayları şaşkınlıkla izledi İSTANBUL



- Beylikdüzü ve Esenyurt’ya bir grup taksici, kadın turist yolcuları alan UBER araçlarının önünü kesti. Taksicilerin sürücüleri dakikalarca taciz ettiği olayda, turistler ise yaşananları şaşkınlıkla izledi. İstanbul’da uzun süredir devam eden taksici ve UBER’ciler arasındaki gerginliğe bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerce Esenyurt ve Beylikdüzü’nde meydana gelen olaylarda, araçlarına kadın turist yolcuları alan UBER sürücülerin önü bir grup kimliği belirsiz taksici tarafından kesildi. Dakikalarca UBER sürücülerin taciz eden taksiciler, araçtan yolcuları indirmek istedi. Ancak sürücülerin manevra yaparak taksici grubundan kurtulmayı başardı. Turistlerin yaşananları şaşkınlıkla izlediği o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

