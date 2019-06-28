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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da taksicilere 'Son Durak' operasyonu

İstanbul'da taksicilere 'Son Durak' operasyonu

taksinin çekiciden indirilmesi

( İSTANBUL ) İstanbul'da taksicilere "Son Durak" operasyonu - Turistleri dolandıran taksi çetesine operasyon: 23 gözaltı İSTANBUL

Ayetler Polis Harekete Geç Dolandırıcılık Nitelik 


- Beyoğlu ve Sultanahmet ilçelerinde turistleri dolandıran taksi çetesine operasyon düzenlendi, 23 taksici gözaltına alındı. Dolandırılan kişiler arasında Beşiktaşlı futbolcu Pablo Enzo Roco Roco'nun da olduğu öğrenildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Beyoğlu ve Sultanahmet ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran taksicilere operasyon düzenledi.
Artan şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, 4 ay süren yoğun fiziki ve teknik çalışmadan sonra düğmeye bastı ve Türkiye'de bir ilk olan operasyonu başlattı. Düzenlenen operasyonla 63 taksiciye nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, hakaret, taciz, polise mukavemet gibi suçlardan yasal işlem yapılacağı öğrenildi. Öte yandan bir taksicinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten arandığı belirtildi. Beşiktaşlı Futbolcu Pablo Enzo Roco Roco da dolandırılan isimler arasında Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Pablo Enzo Roco Roco'nun da dolandırılan isimler arasında olduğunu tespit etti. Beşiktaş'tan taksiye binen futbolcunun Sultanahmet'e geldiğinde taksicinin kendisinden 1000 TL gibi fahiş bir ücret talep ettiği öğrenildi. Beşiktaşlı futbolcuyu dolandıran şahıs da düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Dolandırıcı taksiciler birbirleriyle bağlantılı şekilde çalışıyor Polisin 4 ay süren çalışmasında, turistleri dolandıran taksicilerin kendi aralarında sürekli olarak iletişim halinde oldukları, ücreti ödememe, fazla bulma konusunda sorun çıkaran yolcuları taksiden indirerek geriden gelen diğer taksiciye bu şekilde yönlendirdikleri öğrenildi. Düzenlenen operasyonda şu ana kadar 23 taksici gözaltına alınırken, örgüt lideri olduğu belirtilen A.A (56)'nın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan taksicilerin kullandığı araçlar emniyete götürülerek gerekli işlemler yapılmak üzere araçlara el konuldu.
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