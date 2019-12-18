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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da taklit kol saati operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da taklit kol saati operasyonu: 3 gözaltı

-Polis kamerası-

Ünlü Marka Taklit Ürün Osmanpaşa Kaçakçılık Polis Ekipleri 

-operasyon anı
-Turistlik bölgelerdeki iş yerlerinde ele geçirilen ünlü markaların taklit saatleri
-Ele geçen ürünlerin emniyetteki sergisi
-detaylar

( İSTANBUL )- Operasyonda, 4 milyon liraya yakın ürün ele geçirildi İSTANBUL

- Ünlü kol saatlerinin taklitlerini ülkeye sokarak turistlerin yoğun olduğu bölgelerde satışını yapan şebekeye polis ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 850 bin lirayı bulan 2 bin 571 kol saati ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü saatlerin taklitlerini ülkeye sokarak turistlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde satışını yapan bir şebeke tespit etti. Söz konusu şebekeye yönelik Fatih’te 2 ve Gaziosmanpaşa’da 1 iş yerine yapılan operasyonda, ünlü markaların taklidi olduğu tespit edilen toplam 2 bin 571 kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili H.İ., K.G. ve M.E.K. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin, taklit ürünleri yurda kaçak yollarla soktukları, havalimanlarına getirdikleri bazı ürünleri jelatinlerle sarıp kontrol cihazından bu şekilde geçirdikleri belirlenirken, bazılarını ise askılı giysilerin altına yapılan özel ceplerde kaçırdıkları anlaşıldı. M.E.K isimli yabancı uyruklu bir kadının üzerinde vücuduna sarılı halde 500 civarında saat ve saat parçası çıktığı öğrenildi. Şebeke üyelerinin, ülkeye sokulan taklit ürünler turistlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde açtıkları lüks iş yerlerinde bin 500 lira 4 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla sattıkları saptandı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin ise 3 milyon 850 bin lirayı bulduğu kaydedildi. Yakalanan 3 kaçakçı hakkında, kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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