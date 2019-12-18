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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da tabloyu andıran gün batımı

İstanbul’da tabloyu andıran gün batımı

Gün batımı detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Ressam Gökyüzü Irak 


- Beylikdüzü’nde güneşin bulutların arasından süzülerek yavaş yavaş batması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bir ressamın fırça darbeleri gibi görünen bulutlar, güneşin tonlarına bürünürken görenlere eşsiz bir görüntü sundu. Gökyüzünde, güneşin batmasının ardından sarı tonların yerini mavi tonları aldı. Yağlı tablo gibi görünen gökyüzü kartpostallık görüntüler oluştururken görenleri kendisine hayran bıraktı.
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