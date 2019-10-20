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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
İstanbul'da şüpheli ölüm Video

İstanbul'da şüpheli ölüm Video

- Olay yerindeki polis ekipleri - Sağlık ekiplerinin binaya girişi - Cenazenin çıkarılıp ambulansa konulması - Arkadaşların götürülmesi - Olay yeri inceleme polisiİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, arkadaşlarının evinde hayatını kaybeden Buğra Deniz Yılmaz'ın (22) ölümüne ilişkin polis inceleme başlattı.Deva Sokak'taki bir binada oturan arkadaşlarının yanına giden Buğra Deniz Yılmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitirdi.Yılmaz'ın arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yılmaz'ın cesedi, polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Ekipler, 5 kişiyi, ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.Polis, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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