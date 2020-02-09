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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’da süper ay görsel şölen oluşturdu

İstanbul’da süper ay görsel şölen oluşturdu

Süper aydan detaylar

Gesi 

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( İSTANBUL )- İstanbul’da Süper Ay böyle görüntülendi İSTANBUL

- 2020 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi. Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay seyrine doyulmaz bir manzara oluştururken, İstanbul'da havanın bulutlu olmaması Ay'ın net olarak izlemesine neden oldu. Süper Ay Nedir? Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasında dev ve parlak bir küre gibi beliriyor ve buna Süper Ay deniyor.
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