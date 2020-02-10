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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da Süper ay böyle görüntülendi

İstanbul'da Süper ay böyle görüntülendi

Dolunaydan görüntü

Gezin Gesi 

-Vatandaşların fotoğraf çekinmesi
-Köprüyle dolunay görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da görülen süper ay, mest etti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte kartpostallık görüntüle sahne olan süper ay, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Havanın bulutlu olmaması nedeniyle net bir şekilde görülen süper ay, vatandaşları adeta mest etti. Boğazda gezintiye çıkan vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün manzarası ile birleşen süper ayın keyfini yaşadı. Birçok vatandaş fotoğraf makineleriyle o anları görüntüledi.SÜPER AY NEDİR?Super ay, Ay'ın eliptik yörüngesinde Dünya'ya en yakın olarak geldiği ana verilen addır.
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