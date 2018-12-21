İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon Video

- Polis ekiplerinin belirlenen adreslere baskın düzenlemesi - Özel harekat polislerinin sokakta güvenlik önlemi alması - Ekiplerin baskın düzenlenen evlerde arama yapması - Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü - Polis ekiplerince kent genelinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - da çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil çok sayıda polis ekibi, gece saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde toplandı.Özel harekat ve zırhlı polis ekiplerinin de destek verdiği görevliler, yerleşkeden ayrılarak kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait adreslere baskın yaptı. Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi yakaladı.Gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.Operasyon kapsamında çalışmalar devam ediyor.