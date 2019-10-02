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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu: 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu: 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yakalanan uyuşturucu drone görüntüsü

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-Polis kamerasından operasyon anı
-Uyuşturucu taşıyan aracın gece takibi
-Otobanda durdurulan otomobildeki şüphelilerin yere yatırılarak gözaltına alınması
-Ele geçirilen uyuşturucu balyaları
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL - 1) İSTANBUL

- İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içine gizlenmiş 60 kilogram eroin, kokain ve reçine esrar ele geçirildi. Toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonların, son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu ifade ediliyor. Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarına ara vermeden sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ton 800 kilo skunk maddesinin de içinde olduğu büyük bir operasyona daha imza attı. Balkan ülkeleri üzerinden yasadışı yollardan yurda sokulan skunk türü uyuşturucu maddelerin piyasaya sürüleceği istihbaratını alan narkotik polisi, son 15 günde 8 ayrı ilçede peş peşe operasyonlar düzenledi.
Avrupa yakasında Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde çok sayıda adrese baskın düzenleyen emniyet güçleri, operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içersine gizlenmiş 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ve silahlar ele geçirdi. Toplam 1 ton 881 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu maddelerin, İstanbul’da son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ileri sürüldü. Ele geçirilen skunk, eroin ve kokainleri Türkiye’den Avrupa piyasasına sürmek isteyen şebekenin arkasında, Avrupa’nın dört bir yanına yayılmış büyük suç organizasyonlarına yön veren uyuşturucu kartelleri olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan İstanbul’da yıl başından bu yana uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarda 20 tonun üzerinde uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği öğrenildi. (SK-ÖFA
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